إزالة 10 مخالفات بناء في المحلة الكبرى بالغربية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، برئاسة العميد عمرو فكري، بتنفيذ إزالات لعدد 10 حالات إزالة مخالفة للبناء بدون ترخيص، وذلك في حملة مفاجئة تنفيذًا لتعليمات المحافظة ومجلس الوزراء، بالتصدي لأي بناء مخالف.

تفاصيل الحملة

وتمكنت الحملة من إزالة 6 حالات مخالفة للبناء بدون ترخيص، بقري المركز، عبارة عن حوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، و4 حالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية، في مناطق من المدينة، وذلك بحضور نواب رئيس المركز، ومسؤولي الإدارة الهندسية بالوحدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

متابعة مستمرة للتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، على ضرورة المتابعة المستمرة، والتصدى لمخالفات البناء بكل أنواعها وفى كل الأوقات، وتحت أى ظرف، وعلى الجميع تحمل المسئولية القانونية كاملة، سواء كان المخالف أو المسئول المختص، فى إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة المتابعة المستمرة، والتصدى لمخالفات البناء بكل أنواعها، ضمن الموجة 22 لإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء.

جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين، والتشديد بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لمنع كل الممارسات غير القانونية من التعديات على ممتلكات الدولة والبناء المخالف.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال العطلات، مع الجاهزية التامة للأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين.