السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الفوضى تعم شوارع الغربية مع ازدياد أعداد التوك توك.. والمواطنون: نطالب بإجراءات قانونية صارمة

زحام التوك توك
زحام التوك توك

تشهد محافظة الغربية، مشكلة خطيرة تتمثل في  الزحام والازدحام المروري الذي يسببه تواجد مركبات التوك توك في شوارعها، تعتبر مركبات التوك توك وسيلة نقل شائعة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وتستخدمها العديد من الأفراد والأسر كوسيلة للتنقل والتسوق، ومع ذلك، فإن استخدام هذه المركبات ينتج عنه انتشار الزحام والعشوائية في شوارع المحافظة.

شوارع البحر والجلاء وقحافة في طنطا والبحر والحيش وسوق السمك وهايبر الوكالة بزفتي وشوارع محب وشكري القوتلي والشعبية في المحلة، بالإضافة إلى شارع المعاهدة في كفر الزيات، من بين الشوارع الأكثر تضررًا من الزحام الشديد الناجم عن مركبات التوك توك، يتجاوز سائقو التوك توك في كثير من الأحيان قواعد المرور وينتهكون القوانين المرورية، مما يتسبب في تعطيل حركة المرور وتكوين طوابير طويلة من السيارات والمركبات الأخرى.

في مقابلة مع أحد أهالي المحافظة، فايز يونس، أشار إلى أن الحل لمشكلة الزحام في الشوارع يكمن في توفير وسائل نقل بديلة فعالة وآمنة، وفي تطبيق قوانين المرور بصرامة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية الالتزام بقواعد المرور، وأكد أنه يجب على الجهات المعنية التعاون معًا لتنفيذ حلول شاملة تستهدف تحسين حركة المرور وتوفير بيئة أكثر سلامة وسلاسة للمواطنين.

من جانبه، أكد هادي حازم، أحد شباب محافظة الغربية، على أهمية توعية الجميع بضرورة الالتزام بقواعد المرور والمساهمة في تحسين حركة المرور في محافظة الغربية وفي جميع أنحاء مصر، وأشار إلى أن التعاون بين المواطنين والسلطات المحلية وإدارة المرور يمكن أن يكون أساسًا لتحقيق نتائج إيجابية في تخفيف الازدحام وتحسين جودة الحياة للجميع.

فيما جاء تعليق ضياء حمدي، مواطن من الغربية، حول سائقي التوك توك مشيرًا إلى مشاكل إضافية تتعلق بسلامة وأمان استخدام هذه المركبات، حول أن هناك معلومات مؤكدة بأن بعض سائقي التوك توك غير مسؤولين ويشتركون في أنشطة إجرامية، وهذا ينبغي أن يلقى اهتمامًا خاصًا من السلطات المعنية.

مطالبًا أن تتخذ السلطات إجراءات قانونية صارمة لفرض الانضباط والمساءلة على السائقين غير المسؤولين والمسجلين جنائيًا، وينبغي أن يتم فرض قوانين ولوائح صارمة لتأكيد أن سائقي التوك توك يلتزمون بالمعايير الأخلاقية والقانونية المطلوبة، ويجب تعزيز التوعية والتدريب لسائقي التوك توك بشأن السلامة المرورية والسلوك المسؤول على الطرق، عن طريق تنظيم حملات تثقيفية لتوعية السائقين والمواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية والحفاظ على سلامة الجميع.

من جهته، ألقى الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، الضوء على الإجراءات التي تتخذها المحافظة للتصدي لمشكلة الزحام الناجم عن مركبات التوك توك، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بحملات مشتركة مع قسم الإشغالات ووحدة المرور للحد من انتشار مركبات التوك توك وتقليل تأثيرها على حركة المرور، وأضاف أنه يتم العمل على منع التكدس المروري الذي يسببه التوك توك، وأن هذه المشكلة ليست مقتصرة على منطقة أو مدينة معينة، بل تعد مشكلة موجودة في جميع أنحاء مصر.

رد المحافظة 

وفي إطار جهود التصدي لهذه المشكلة، أعلن نائب محافظ الغربية أن المجلس المحلي بصدد إصدار قرار يتعلق بترقيم جميع مركبات التوك توك بالتعاون مع إدارة المرور، بهدف ضبط ورقمنة هذه المركبات، يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الرقابة والسيطرة على تواجد مركبات التوك توك، وتحقيق تنظيم أفضل لحركة المرور وتخفيف الازدحام.

وعلى الرغم من أن مركبات التوك توك تلعب دورًا مهمًا في تلبية احتياجات التنقل للمواطنين في المناطق الريفية، إلا أنه يجب أن يتم ضبط استخدامها وتنظيمها بشكل صارم للحد من الزحام والازدحام المروري الذي تسببه، يجب أن تتعاون الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية وإدارة المرور والمواطنين أنفسهم، لتنفيذ استراتيجيات شاملة وفعالة لتحسين حركة المرور، وتوفير بيئة مرورية آمنة وسلسة للجميع.

بهذه الخطوات والتدابير المتخذة، يمكن أن تتحسن حركة المرور في محافظة الغربية، وتقلل الازدحام والعشوائية التي تسببها مركبات التوك توك، ومن المهم أن يتم تعزيز التوعية المرورية وتعزيز الالتزام بقواعد المرور وتطبيق القوانين بصرامة، لضمان سلامة وسلسة حركة المرور للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المحافظة.

وبالتنسيق بين السلطات والوحدات المحلية وإدارة المرور والمجتمع والأهالي، يمكن تحقيق تحسينات في قطاع مركبات التوك توك وتعزيز سلامة الطرق والحد من الجرائم المرتبطة بهذه المركبات، يجب أن تكون هناك جهود مشتركة لتطبيق القوانين ومراقبة أنشطة سائقي التوك توك، وذلك من أجل ضمان سلامة وأمان الجميع في المحافظة.

زحام التوك توك
زحام التوك توك
زحام التوك توك
زحام التوك توك
زحام التوك توك
زحام التوك توك
زحام التوك توك
زحام التوك توك
908
908
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