الخميس 11 أبريل 2024
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محافظات

قبيل الحفل بلحظات.. وفاة شاب أثناء انتظار حفل خطوبته بالغربية

الضحية
الضحية

فقد شاب حياته خلال احتفاله بخطوبته في ثانِ أيام عيد الفطر في عزبة البكري، التابعة لمركز قطور في محافظة الغربية، حيث تعرض لنوبة قلبية مفاجئة وسقط أرضًا أمام خطيبته والحضور.

وأكد الحضور أن الشاب الفقيد كان شخصًا محترمًا ومهذبًا وكانت خطوبته تجري في اليوم الثاني من العيد، وكان الشاب وسط أسرته وأصدقائه، وفجأة توفي وهو يبتسم ويشعر بالسعادة قبيل ذهابه لقاعة الاحتفال بدقائق.

وصل للأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من مستشفى قطور المركزي، يفيد بوصول جثمان العريس إسلام حمادة قنديل، ٢٣ عامًا، الذي توفي خلال حفل خطوبته وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف بعد أن تعرض لنوبة حادة في عضلة القلب، وتوفي فورًا أثناء تلقيه الإسعافات الأولية، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبناءً على التحقيقات الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي في مديرية أمن الغربية واستجواب شهود الحادث، تبين أن العريس كان في حفل خطوبته وأثناء الاحتفال شعر بنوبة قلبية حادة وسقط أرضًا، قام الحضور بنقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، لكنه توفي فورًا بسبب انخفاض في وظيفة عضلة القلب.

وقررت الأجهزة الأمنية في الغربية تشكيل فريق تحقيق جنائي للوقوف على تفاصيل الحادث، تم تحرير محضر خاص بالواقعة، وستقوم النيابة العامة بتولي التحقيق في الحادثة.

وأثار حادث وفاة الشاب إسلام حمادة قنديل حزنا على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الغربية بعد أن تحول الفرح إلى عزاء وتبادل الأهالي عبارات العزاء على صفحات الفيس بوك.

وأكد أهالي عزبة البكري التابعة لقربة أبشواي الملق، بقطور بمحافظة الغربية أن الشاب شعر بأزمة قلبية مفاجئة وسقط أرضا أمام الأهالي وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله إلى المستشفى ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

أضاف الأهالي أن الشاب كان محبوب من جميع أهالي القرية، وكان يتمتع بسمعة طيبة ومحبة الجميع وفور سماعهم خبر وفاته انتابتهم الصدمة والحزن الشديد.

ثان أيام عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك عزبة البكرى الشاب الفقيد كان شخص ا محترم ا ومهذب ا اليوم الثاني من العيد

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