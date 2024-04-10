الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بركوب الخيل والتقاط الصور.. الأطفال يحتفلون بعيد الفطر فى الغربية

عيد الفطر فى الغربية
عيد الفطر فى الغربية

احتفل أهالي محافظة الغربية، وخاصة الأطفال، بعيد الفطر المبارك بالخروج إلى الكورنيش والأماكن العامة، وشهدت منطقة الكورنيش فرحة الأطفال والشباب الذين تسابقوا على ركوب الخيول واحتضانها لالتقاط الصور التذكارية، وتم تنظيم مسابقات رياضية احتفالًا بالمناسبة، في كافة مراكز ومدن المحافظة.

واستغل الجميع فرصة عيد الفطر للخروج والتنزه في مختلف مدن المحافظة الثمانية، حيث زاروا المتنزهات وكورنيش النيل والأماكن الترفيهية، وشهدت أماكن ركوب الخيل والدراجات البخارية إقبالًا كبيرًا من الأطفال الذين يرغبون في الاستمتاع بها والتقاط الصور التذكارية خلال العيد.

وقال الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجلس المدن ومديريات الخدمات، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام العيد، مما يشير إلى سلامة وسلسة الاحتفالات.

وأكد نائب المحافظ، استمرار عمل الأجهزة الحكومية والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة والمياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن. تم تعيين مسؤولين في كل قطاع لضمان استمرارية الخدمات والتعامل مع أي طارئ.

وشهدت مصليات عيد الفطر المبارك احتشادًا للآلاف من سكان محافظة الغربية، بما في ذلك الكبار والصغار، ورجال وسيدات المجتمع. وقد توجهوا إلى المصليات لأداء صلاة العيد والاستمتاع بلقاء الأهل والأصدقاء، وهي واحدة من أهم مظاهر العيد.

 وشهدت الطرق المؤدية إلى المصليات زحامًا، مع تواجد قوات الأمن والمرور وسيارات الإسعاف لضمان سلامة وصحة المشاركين وتنظيم حركة المرور.

وتم توفير الأمن والسلامة في المناطق المختلفة وتسهيل حركة السيارات والمركبات والأفراد لضمان سلامة الاحتفالات بعيد الفطر، ولم يتم تلقي أي تقارير عن وقوع حوادث أو مشاكل خلال الفترة الاحتفالية.

ويعكس حب الشباب والأطفال لركوب الخيل والتقاط الصور على ظهورها خلال عيد الفطر السعادة والبهجة التي يعيشونها في هذه المناسبة السعيدة، وتعد هذه الأنشطة من أبرز التراث الثقافي والترفيهي في المحافظة، حيث يتسابق الشباب والأطفال للحصول على فرصة لركوب الخيل والتقاط الصور التذكارية بهدف الاحتفال بالعيد.

تأتي هذه الفعاليات ضمن الاحتفالات الشعبية التي تعزز الترابط الاجتماعي وتعمل على تعزيز الروح الاحتفالية لدى السكان، وأيضًا حالة الأمان والاستقرار التي تسود في المحافظة، حيث لم ترد أي تقارير عن أي حوادث أو مشاكل خلال العيد.

عيد الفطر فى الغربية
عيد الفطر فى الغربية
عيد الفطر فى الغربية
عيد الفطر فى الغربية
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