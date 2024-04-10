الأطفال يزينون ساحات صلاة عيد الفطر بمحافظة الغربية

عندما يحل عيد الفطر المبارك في محافظة الغربية، يتحول منظر ساحات ومصلات الصلاة إلى لوحة فنية مشرقة، حيث يزين الأطفال من مختلف الأعمار هذه الأماكن بألوان الفرح والبهجة.

ويحرص الأهالي في المحافظة على اصطحاب أبنائهم للصلاة في صبيحة العيد، وهذا العام لم يكن استثناءً، بينما تعمل الجهات المحلية في محافظة الغربية على تطوير وصيانة الحدائق والمتنزهات، وتهيئتها لاستقبال الزوار خلال فترة العيد.

ومع قدوم صباح عيد الفطر، تتوافد الأسر مع أطفالها إلى ساحات الصلاة، حيث يرتدي الأطفال ملابسهم الجديدة ويحملون في أيديهم البالونات الملونة والأعلام الوطنية، بينما يملأ صوت ضحكاتهم وصيحات الفرح الأجواء، وتتحول الساحات إلى ساحات لعب وترفيه للأطفال.

وتحرص الأمهات على تجهيز الأطفال وتزيينهم بأجمل الزينة، حيث يتم تزيين شعر البنات بالألوان والشرائط وترصيعه بالزهور، في حين يرتدي الأولاد البدل والزي الرسمي، ويشعر الأطفال بالفخر والسعادة للمشاركة في صلاة العيد والمشاركة في احتفالات المجتمع.

وبعد إتمام الصلاة، تستمر الفعاليات والاحتفال في الحدائق والمتنزهات، حث يتم تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية للأطفال، مثل الألعاب المائية والألعاب الترفيهية، كما يتم تقديم العروض الموسيقية والأنشطة الفنية لإضفاء أجواء من المرح والبهجة على المكان.

وتعكس هذه الاحتفالات الروح الاجتماعية والمجتمعية في محافظة الغربية، حيث يشارك الأطفال والعائلات في فرحة العيد ويتبادلون التهاني والتبريكات. تعمل هذه الفعاليات على تعزيز الترابط الاجتماعي وتعزيز الروح الإيجابية في المجتمع.

ويلعب الأطفال دورًا مهمًا في زينة مصلي عيد الفطر المبارك في محافظة الغربية، إذ يعكس تزيينهم ومشاركتهم في الاحتفالات الفرحة والروح الاحتفالية للعيد ومن خلال توفير بيئة آمنة ومريحة وتنظيم فعاليات ممتعة، بينما تعمل الجهات المحلية على توفير تجربة استثنائية للأطفال والعائلات في عيد الفطر المبارك.