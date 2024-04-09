محافظ الغربية يتفقد مستشفيات "طنطا العام وأورام طنطا ومحلة مرحوم"

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ووزير الصحة والسكان، مستشفيات طنطا العام، وأورام طنطا الجديد ومستشفى محلة مرحوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفيات القطاع الصحي بمركز ومدينة طنطا يأتي ذلك ضمن برنامج جولة وزير الصحة والسكان، في محافظة الغربية، لمتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه المنظومة، فضلًا عن متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام المقام على مساحة 13 ألف متر مربع بنسبة انجاز بلغت 93%، ويضم 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.

وبعد ذلك تفقد الوزير والمحافظ إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد على مساحة5874 م2، حيث استمع إلى عرض توضيحي عن تجهيزات المستشفى، مشيدا بمعدلات الإنجاز، الذي من المفترض أن يضم 350 سريرا، تخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.

واختتم الوزير والمحافظ الجولة التجهيزات بمستشفى محلة مرحوم المركزي، والتي تقام على مساحة 7700 متر مربع ومكونة من دور أرضى ودورين أول وثان بإجمالي عدد 63 سريرا.

واستعرض المحافظ جهود المحافظة في تنفيذ المبادرات الرئاسية كمبادرة 100 مليون صحة و100 يوم صحة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر على الأمراض السارية وصحة المرأة وفحص الأمراض المزمنة والكشف والتحليل على أمراض السكر والضغط وأمراض السمنة، وغيرها.



كما ناقش جهود محافظة الغربية في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وما حققته اللجان المشكلة من أنشطة وفعاليات تخدم المشروع بالمحافظة.

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