تحرير 22 مخالفة لمخابز مركز ومدينة طنطا في الغربية

أعلن المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، تحرير 22 مخالفة لمخابز مخالفة فى مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة طنطا بقيادة الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا.

واستهدفت حملة من مديرية التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى طنطا، وحررت 22 مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وأكد وكيل وزارة التموين فى الغربية، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة للتأكد من إنتاج خبز عالي الجودة يرضى المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات فى جميع مراكز المحافظة، وذلك حسب تعليمات وتوجيهات الدكتور علي المصليحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم للتأكد من صلاحية الأطعمة، ومتابعة مصانع الحلويات ومنافذ التوزيع للتأكد من عدم وجود غش بالمنتجات أو إعادة التدوير للمنتجات منتهية الصلاحية، فضلا عن التأكد من توافر السلع التموينية والسلع البترولية والإشراف على المخابز، للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين ومنع الإجازات للمخابز خلال فترة العيد.

من جهته، أكد المحافظ جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين وتفعيل غرفة العمليات على مستوى المحافظة، تأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية والأوقاف.

وكذلك استمرار تنظيم معارض "أهلا بالعيد" لتوفير احتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحتوي على ملابس وأحذية ومستلزمات أقل من سعر السوق لتساعد المواطنين لشراء متطلباتهم بعيدا عن جشع التجار.

كما شدد المحافظ على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والطرق والميادين الرئيسية، محيط المساجد والطرق المؤدية، تجهيز الحدائق والأماكن العامة ورفع الإشغالات وتشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والتأكيد على صيانة ألعاب الأطفال.

مؤكدًا أن المحافظة تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال حملات نظافة وتجميل مكثفة بكافة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة جاء ذلك خلال متابعته جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن وقرى المحافظة، في مواصلة أعمال النظافة والتجميل وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم.