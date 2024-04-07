الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع إزالة التعديات على أراضى الدولة

إزالات
إزالات

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كل أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

وتمكنت الوحدات المحلية من إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 11 قيراطًا و19 سهمًا وحالة بناء مخالف على مساحة 100 م 2.

وشدد المحافظ على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

محافظ الغربية الرصد والمتابعة الميداني إزالتها الفورية حسم مع المخالفين للقانون مساحة 11 قيراط و 19 سهما وحالة بناء مخالف المرور على الأراضي المستردة سرعة إزالة أية تعديات في المهد

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