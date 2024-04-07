رفع 302 طن قمامة ومخلفات من الشوارع والطرقات في زفتي بالغربية

أعلنت الوحدة المحلية لـمركز ومدينة زفتي، بـمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، عن مواصلة جهودها في أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف الشوارع والميادين بمدينة زفتي، وعلى الطرق الرئيسية والفرعية بالمركز والمدينة.

وأعلن رئيس مجلس مدينة زفتي، أنه تم رفع نحو 302 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حملات مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة

وأوضح أن عمليات النظافة مستمرة يوميًا خلال الفترة الصباحية والمسائية، حرصًا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، والعمل على خدمة وراحة المواطنين في كل مكان، في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات والتراكمات.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة