الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

زراعة 190 شجرة مثمرة وزينة في مدينة زفتي بالغربية

زراعة أشجار
زراعة أشجار

أكد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية المحاسب إبراهيم فايد، أنه تم زراعة 190 شجرة مثمرة وزينة في قرى المركز وبجوار المدينة، وذلك في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة. تأتي هذه الجهود في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتوسع في المساحات الخضراء، وتعكس التزام الجهات المحلية بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وقد تم اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة وتوفير بيئة صحية مريحة للسكان، ومن المتوقع أن تساهم زراعة الأشجار في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وتحقيق الفوائد البيئية والمناخية.

وتشكل مبادرة "100 مليون شجرة" خطوة هامة في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وتهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، تحسين نوعية الهواء، خفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ومن جهته، أكد الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أهمية استمرار الجهود في زراعة المزيد من الأشجار في المحافظة، وذلك لخلق بيئة صحية وجميلة للأجيال المقبلة وتحقيق رؤية مصر الجديدة التي يرسخ قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعتبر هذه المبادرة الرئاسية إحدى أهم المبادرات للأجيال القادمة وستساهم في الحفاظ على البيئة لصالحهم.

 

وعلى صعيد آخر، واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة؛ للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقًا لأعلى المعايير.

وعقد محافظ الغربية، اجتماعًا بحضور المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان، والدكتورة ريهام غنيم مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية؛ لمناقشة مستجدات الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدًا اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية، بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.

ومدينة زفتى بمحافظة الغربية حملات التجميل والتشجير استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي لمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية تحسين المظهر الجمالي

مواد متعلقة

ضبط 99 مخالفة تموينية خلال حملة شاملة بالغربية

تحرير 21 محضرًا لمخابز مخالفة في المحلة الكبرى بالغربية

صيانة 80 كشافًا وتركيب 35 لمبة "LED" جديدة في زفتى بالغربية

حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بمدن الغربية

محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات فى طنطا (صور)

تحرير 13 محضرًا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في بسيون بالغربية

رفع 295 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع زفتي

درب الأثر.. أكثر من 100 عام من التاريخ التجارى فى طنطا

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"