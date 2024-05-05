فراس السواح «أهم من طه حسين».. بأي أمارة؟

أثار تصريح المفكر السورى فراس السواح الجدل حول عميد الأدب العربي د.طه حسين في منتدى تكوين الفكر العربي، أمس، والتي قال فيها "انا وأنت أهم من طه حسين" في رده على سؤال يوسف زيدان الذى وجه له ومفاده: "أنت أهم ولاّ طه حسين؟".

وقال السيناريست مدحت العدل إن طه حسين إسهاماته العملية في تطور مجتمعه بما لم يستطعه أي أديب أو مفكر عربي، بينما أكد خالد منتصر أنه لا مقارنة مع طه حسين، وغيرهما.

في السطور التالية نتابع ردود الأفعال حول ما قاله المفكر السورى فراس سواح عن عميد الأدب العربي:

مدحت العدل: لطه حسين إسهاماته العملية في تطور مجتمعه بما لم يستطعه أي أديب أو مفكر عربي

قال السيناريست مدحت العدل، إنه وفي معرض سؤال سأله يوسف زيدان للباحث السوري فراس السواح: من أفضل أنت أم طه حسين؟! فكان رد السواح أنا وأنت أفضل من طه حسين.. السواح له أبحاثه وكتبه التي تحرك العقل العربي من ركوده سواء اتفقت معها أم اختلفت، وهو شئ محمود.

أضاف"العدل عبر حسابه بموقع "فيس بوك":" وكذلك يوسف زيدان له بعض الأبحاث والروايات -التي أقصي ما يقال عنها إنها جيدة- هذا هو إسهام الاثنين في عالم الأدب والثقافة العربية أما طه حسين ذلك العملاق الذي زلزل المفاهيم التقليدية للفكر المسجون ودخل معارك فكرية فتح بها آفاق رحبة ومحلقة للعقل العربي ومستقبل ثقافته في كتابه الخالد (مستقبل الثقافة) وغيره من الكتب التي التي أرشدتنا -بل وأرشدت السواح وزيدان- كيف نفكر ونقاوم ونتطور وعظمة عميد الأدب العربي أن إسهاماته لم تقف على رأي يقوله أو كتاب يكتبه بل دخل الحياة العملية بكل عنفوانها فأنشأ كثيرًا من الجامعات، ودخل معركة تعليم البنات في مصر وكسبها وإنجازات عديدة تؤكد أن قيمة طه حسين ليست في تأسيسه لمنهج تفكير عقلي عربي مستنير أحدث ثورة، بل وإسهاماته العملية في تطور مجتمعه بما لم يستطعه أي أديب أو مفكر عربي.. هذه بعض كلمات لا تفي الأستاذ حقه أبدا، وهناك آلاف الكتب والدراسات عنه لمن يريد المزيد. السيدان فراس وزيدان، لعن الله الغرور والذات المنتفخة التي تجعل من صاحبيهما لا يريان الحقيقة. وكما قال نزار قباني هو ليس بأعمي بل نحنُ جوقة العميانِ".

خالد منتصر: لا مقارنة مع طه حسين

من جانبه، قال د.خالد منتصر، إنه مع كامل احترامي وتقديره للباحث فراس السواح لا مقارنة مع طه حسين، مؤكدًا ان طه حسين قامة عملاقة وتجربة ضخمة وعريضة وحراك هائل.

وتابع "منتصر" عبر حسابه بموقع "فيس بوك":" طه حسين هو الأهم، ليس مقارنة بك وانت باحث كبير ، ولكن مقارنة بأي مفكر عربي معاصر في جيلك والأجيال التالية.. ليست شوفينية ولكنها اقرار واقع ..ونتمنى بعض التواضع حضرتك في احتفالية برائد التنوير الحقيقي في العالم العربي".

د. محمد سليم شوشة: أظن أن فراس السواح تقريبا كان يسخر من سؤال يوسف زيدان

وتسائل الدكتور محمد سليم شوشة، الكاتب والناقد الأدبي،أستاذ الأدب العربي كلية دار العلوم جامعة الفيوم، قائلًا:"أظن أن فراس السواح تقريبا كان يسخر من سؤال يوسف زيدان حين سأله الأخير أنت أهم والا طه حسين؟..الدليل أنه قال ليوسف زيدان وأنت أهم.

وتابع "شوشة" عبر حسابه بموقع "فيس بوك":"عموما لا أستغرب هذا العبث من يوسف زيدان وأمثاله فنحن أصبحنا في زمن ثقافة السبوبة..وفي الوقت الذي الذي كان فيه طه حسين وأقرانه في ذلك العصر مثقفين مهمومين بقضايا وشواغل فكرية يعدونها مصيرية نحن الآن في زمن يبحث فيه المثقفون عن موضوعات وقضايا يتخذون منها سبيلا للسبوبة والتكسب برغم أننا الآن أصبحنا نواجه مخاطر وجودية وشيكة".