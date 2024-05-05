محمد الباز ينتصر لطه حسين.. ويوسف زيدان يرد سريعًا

علّق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على تصريحات الباحث السوري فراس السواح والكاتب يوسف زيدان، والتي تحدثا خلالها عن أهمية طه حسين للفكر العربي خلال المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة "تكوين" للفكر العربي.

وكتب الدكتور محمد الباز عبر حسابه على "فيسبوك": "رغم اللبس فى التصريحات.. طه حسين يهزم يوسف زيدان وفراس السواح من قبره".

وردّ الكاتب والروائي يوسف زيدان، قائلًا: "لم نتصارع أصلًا، لينتصر أحد أو ينهزم".

وأثار الكاتب والمؤرخ السوري فراس السواح، في الساعات الماضية، جدلًا واسعًا، عقب إدلائه بتصريحات ذكر فيها أنه والدكتور يوسف زيدان أهم من الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، الأمر الذي أثار انتقاد العديد من الأدباء والمثقفين.