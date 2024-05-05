الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

محمد الباز ينتصر لطه حسين.. ويوسف زيدان يرد سريعًا

محمد الباز ويوسف
محمد الباز ويوسف زيدان

علّق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على تصريحات الباحث السوري فراس السواح والكاتب يوسف زيدان، والتي تحدثا خلالها عن أهمية طه حسين للفكر العربي خلال المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة "تكوين" للفكر العربي.

وكتب الدكتور محمد الباز عبر حسابه على "فيسبوك": "رغم اللبس فى التصريحات.. طه حسين يهزم يوسف زيدان وفراس السواح من قبره".

وردّ الكاتب والروائي يوسف زيدان، قائلًا: "لم نتصارع أصلًا، لينتصر أحد أو ينهزم".

وأثار الكاتب والمؤرخ السوري فراس السواح، في الساعات الماضية، جدلًا واسعًا، عقب إدلائه بتصريحات ذكر فيها أنه والدكتور يوسف زيدان أهم من الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، الأمر الذي أثار انتقاد العديد من الأدباء والمثقفين.

طه حسين فراس السواح محمد الباز أزمة فراس السواح ويوسف زيدان وطه حسين

مواد متعلقة

يرى نفسه أهم من طه حسين.. ماذا قدّم فراس السواح من أعمال؟

الأكثر قراءة

الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

"اللهو مع الموت".. كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة رحاب داخل قطار الملاهى

قضية اللعب بالأعراض.. خطة "طه" و"شروق" للإفلات من السجن فى قتل نيرة صلاح

«تاريخ الأسطورة».. أرقام على معلول مع الأهلى (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله