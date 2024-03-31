الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

درب الأثر.. أكثر من 100 عام من التاريخ التجارى فى طنطا

درب الأثر بطنطا
درب الأثر بطنطا

في قلب مدينة طنطا بمحافظة الغربية، توجد منطقة درب الأثر، وهي واحدة من أقدم المناطق التجارية في المدينة، تشتهر هذه المنطقة بتجارتها القديمة في الأعشاب والزيوت والبخور، وتعد وجهة رئيسية للسكان المحليين والزوار من محافظة الغربية والمحافظات والمدن المجاورة.

وتاريخ درب الأثر يعود إلى قرون عديدة، حيث شهدت المنطقة نشاطًا تجاريًا مزدهرًا على مر العصور، ويعتبر مسجد السيد البدوي، الذي يقع بجوار المنطقة، من المعالم الهامة في المنطقة ويعزز جاذبيتها للزوار، هذا المسجد المزار الديني والثقافي الهام في طنطا، ما يضفي جوًا تاريخيًا وروحانية على المنطقة المحيطة به.

وبمجرد دخولك إلى منطقة درب الأثر، ستجد نفسك في عالم من الروائح العطرة والألوان الزاهية، تتميز هذه السوق بتنوعها الكبير في المنتجات التي يقدمها، بدءًا من الأعشاب الطبية والعطرية، وصولًا إلى الزيوت العطرية والبخور المميز، فهنا يمكنك العثور على مجموعة واسعة من الأعشاب المستخدمة في الطب التقليدي والعلاجات البديلة، وتتوافر أيضًا الزيوت العطرية التي تستخدم في العناية الشخصية والعلاجات الطبيعية.

وجهة مفضلة للمتسوقين

وتعتبر منطقة درب الأثر وجهة مفضلة للمتسوقين، حيث تقدم أسعارًا منخفضة ومنافسة بالمقارنة مع الأسواق الأخرى، ولذلك يعتبر سكان طنطا والمحافظات والمدن المجاورة، هذه السوق مكانًا مثاليًا للعثور على المنتجات النادرة والفريدة، حيث تتوفر هناك تشكيلة واسعة من الأعشاب النادرة والزيوت النادرة التي لا يمكن العثور عليها بسهولة في أماكن أخرى.

بالإضافة إلى تجارتها في الأعشاب والزيوت والبخور، تتحول منطقة درب الأثر إلى سوق موسمية خلال شهر رمضان المبارك وأيام العيد، فيتم تجهيز المنطقة لاستقبال المتسوقين الباحثين عن مستلزمات رمضان مثل التمور والمكسرات والبهارات والحلويات التقليدية، كما يمكن العثور على العديد من المنتجات المختلفة التي تستخدم في الاحتفال بعيد الفطر، بما في ذلك البخور والعطور التقليدية وكافة مستلزماتها.

تعتبر سوق درب الأثر ملاذًا لمحبي الأعشاب والزيوت والبخور، حيث تتوفر مجموعة واسعة ومتنوعة ونادرة من هذه المنتجات الطبيعية، تعتبر سوق هذه المنطقة مكانًا رائعًا لاكتشاف وشراء أعشاب نادرة وزيوت طبيعية ذات جودة عالية، تتوفر هناك أنواع مختلفة من الأعشاب المستخدمة في الطب البديل، مثل الشاي العشبي والأعشاب المعدنية والمنكهات الطبيعية.

ويقول أحمد القرشي، أحد تجار، من أهم ميزات منطقة درب الأثر هى توفيرها للمنتجات النادرة والقيمة، يمكن للزوار العثور على زيوت عطرية فاخرة مستخرجة من الأعشاب والنباتات، بالإضافة إلى أنواع نادرة من البخور ذات الرائحة الفواحة. يعتبر هذا المكان ملاذًا لعشاق العطور والروائح الطبيعية الأصيلة.

فيما قال أحمد سرور، تاجر  بالسوق، لا يقتصر دور منطقة درب الأثر على بيع الأعشاب والزيوت والبخور فحسب، بل إنها أيضًا سوق موسمية للمواد الغذائية ومستلزمات رمضان والعيد، يتم تجميع مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الطازجة والمجففة ومستلزمات الطهي، ما يجعل منطقة درب الأثر وجهة مثالية للتسوق قبيل شهر رمضان المبارك وأيام العيد.

وقال محمد أبوشليب، أحد التجار بالمنطقة، تتميز منطقة درب الأثر بأسعارها المناسبة والمنافسة ويمكن للزوار الاستمتاع بالتسوق والحصول على المنتجات بأسعار معقولة وبمقدار يلبي احتياجاتهم وميزانيتهم. وهذا يعد ميزة كبيرة للمتسوقين الذين يبحثون عن صفقات جيدة وقيمة مقابل المال.

وأضاف، تعد منطقة درب الأثر في طنطا واحدة من أقدم المناطق التجارية في المدينة، وتتخصص في بيع الأعشاب والزيوت والبخور. تجذب هذه المنطقة السكان  والزوار من المحافظات المجاورة، وتوفر منتجات نادرة وذات جودة عالية بأسعار مناسبة. وأكمل، كما تعد المنطقة سوقًا موسمية للمواد الغذائية ومستلزمات رمضان والعيد، لذلك إذا كنت ترغب في اكتشاف المنتجات الطبيعية والاستمتاع بتجربة تسوق فريدة، فإن زيارة منطقة درب الأثر ستكون خيارًا مثاليًا لك.

درب الاثر بطنطا
درب الاثر بطنطا
درب الاثر بطنطا
درب الاثر بطنطا
درب الاثر بطنطا
درب الاثر بطنطا
درب الاثر بطنطا
درب الاثر بطنطا
درب الاثر واحدة من أقدم المناطق التجارية مدينة طنطا بمحافظة الغربية والبخور مسجد السيد البدوي الذي يقع بجوار المنطقة هذا المسجد المزار الديني والثقافي الهام في طنطا الروائح العطرة والألوان الزاهية

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