محافظ الغربية يفتتح حديقة الطفل ويكرم الأمهات المثاليات بمركز شباب كفر الزيات

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، حديقة الطفل بمركز شباب كفر الزيات في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية بالمحافظة، ورافقه الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، والمهندس النائب عبد الخالق عياد، النائبة آمال عبد الحميد، المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، الدكتور محمد سعفان مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، القيس كيرلس مرقص كنيسة كفر الزيات، الشيخ أحمد عبدالرحمن مدير أوقاف كفر الزيات.

وتفقد المحافظ ومرافقوه، الحديقة التي أقيمت بالكامل على نفقة مركز الشباب، وتمت إضافة بعض الألعاب من قبل وزارة الشباب والرياضة وتحتوي الحديقة على مسطح أخضر وممشى للعائلات وعلى مجموعة مختارة من الألعاب التي تشجع الطفل على تفريغ طاقته بالقفز وتعد هذه الحديقة إضافة ومتنفس جديد لأعضاء ورواد مركز الشباب.

وأشاد المحافظ، بجهود جميع أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على العمل بهذا المركز الشبابي المتميز.

وكرم محافظ الغربية، 30 سيدة من الأمهات المثاليات بمركز كفر الزيات وهنئ الحضور ببداية العشرة الأواخر من رمضان داعيا المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، كما هنأ المحافظ أمهات كفر الزيات وخص بالذكر السيدة شادية عبد الحكيم ابنه مركز كفر الزيات محافظة الغربية التي كرمها الرئيس السيسي.





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