محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية لإزالة آثار الأمطار

واصلت محافظة الغربية، في جهودها لمواجهة تجمعات مياه الأمطار والتعامل مع سوء الأحوال الجوية، وقام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمتابعة جهود الوحدات المحلية في مختلف مراكز ومدن المحافظة للتعامل مع الموجة السيئة التي تعرضت لها بعض المدن منذ مساء الخميس الماضي.

وأكد المحافظ، أنه تم تنشيط الفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار في الشوارع والقرى المتضررة، وتم تنسيق الجهود مع شركة مياه الشرب وفروعها للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ وسقوط الأمطار، كما تم توجيه سيارات الكسح لسحب المياه والمرور على صافيات الأمطار، وتمت متابعة حالة الشوارع والطرق بشكل ميداني، وكذلك تأكيد جاهزية المعدات والأفراد للتدخل السريع في حالات الطوارئ، تم أيضًا التنسيق مع شركة الكهرباء لضمان تأمين أعمدة الكهرباء والمحولات.

وأكد المحافظ، على ضرورة متابعة تطبيق جميع التدابير الوقائية في جميع أنحاء المحافظة، وخاصة في المناطق والشوارع الحيوية والطرق الرئيسية، وشدد على تمركز المعدات والأفراد وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للتأكد من عدم تجمع المياه والأمطار في المناطق المحتملة، وتفعيل غرف العمليات وتجهيز فرق الطوارئ للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ.

وكذلك تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية للتصدي لأي تداعيات سوء الأحوال الجوية، وتستمر غرفة العمليات في المحافظة في متابعة تجمعات المياه، وتمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في المناطق الحيوية، وذلك وفقًا للخطة المعدة مسبقًا.

ودعا الدكتور طارق رحمي، جميع السكان إلى أخذ الحيطة والحذر خلال تلك الظروف الجوية الغير معتادة، واتباع توجيهات الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، كما حث المواطنين على توخي الحذر أثناء القيادة وتجنب المناطق المنخفضة التي قد تتسبب في تجمع المياه.

ووجه المحافظ، إلى أن هذه التغيرات الجوية المفاجئة تعتبر تحذيرًا آخر بشأن التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على المنطقة، وأكد أهمية اتخاذ إجراءات تكيفية واحترازية للتعامل مع هذه التغيرات وتقليل تأثيرها السلبي على السكان والبنية التحتية.

وشهدت محافظة الغربية، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مساءًا، وتساقطت الأمطار المتوسطة على معظم الأنحاء، مما أدى إلى تغييرات جذرية في الحياة اليومية لسكان المنطقة، ففي حدث مفاجئ، تعرضت محافظة الغربية في الأيام الأخيرة لتغير جوي شامل أثر بشكل كبير على ظروف الطقس في المنطقة، وارتفعت درجات الحرارة.