الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 16 محضرًا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية ببسيون بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية عن ضبط  مخالفات وتحرير 16 محضرًا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز ومدينة بسيون، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر بسيون، وحررت محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات متعددة ومتنوعة.

 أبرز المخالفات التلاعب فى الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

وأجرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر بسيون، وحررت 16  محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات أبرزها التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

 استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين

وشدّد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذى تقدمه لمنظومة الخبز، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وتأتى الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

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