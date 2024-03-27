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جامعة طنطا تنظم قافلة طبية لمجمع الهدى الخيري

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، قافلة طبية إلى مجمع الهدى الخيري بطنطا، قدمت خلالها خدماتها في العديد من التخصصات الطبية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتوقيع الكشف الطبي الدقيق على النزلاء بالمجمع، وصرف كافة الأدوية حسب احتياج كل حالة بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود ذكي، أن القافلة تأتى في إطار تفعيل دور الجامعة الوطني الخدمي والتنموي تجاه المجتمع المحلي والبيئة المحيطة، وفقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية الشاملة للفئات المجتمعية المختلفة، مؤكدا أنه تم تجهيز القافلة على أعلى مستوى من الناحية البشرية والمادية وتوفير الدعم الكامل لتقديم مختلف أوجه الرعاية  للمرضى، موضحًا أنه تم الكشف على جميع نزلاء مجمع الهدى الخيري الذى يضم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين، ودار العزب للبنات الأيتام وذوى الهمم ودار أطفال بلا مأوى.

وأضاف الدكتور محمود سليم، أن إطلاق القافلة يؤكد المشاركة المجتمعية الفعالة للجامعة وتحقيق التكامل والتواصل المستمر مع كافة الأطراف المجتمعية تحقيقا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذا لخطة الجامعة الاستراتيجية ومحاور التطوير والانجاز بها، والتي تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرا إلى أنه تم تقديم خدمات الرعاية الطبية لعدد ٤٠ مسنا و١٧ طفلا و٢٠ من الأيتام ذوي الاعاقة

وأوضح الدكتور محمد الشبيني، أن القافلة ضمت نخبة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة في الرمد، والأطفال، والباطنة، والقلب، والانف والاذن، والجراحة، والعظام،، وتم توفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، وتحويل الحالات التي تتطلب إجراء مزيد من الفحوصات الى مستشفيات الجامعة.

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جامعة طنطا مجمع الهدى الخيري بطنطا خدمة المجتمع وتنمية البيئة صرف كافة الأدوية اطلاق القافلة نخبة من الكوادر المتميزة في التخصصات

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