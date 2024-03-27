رفع 330 طن مخلفات من شوارع زفتى بالغربية

قال إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 330 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار رئيس مركز ومدينة زفتى، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأكد فايد، استخدام المعدات الجديدة التي تم توريدها خلال الأسابيع الماضية؛ لدعم وتحديث منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى المركز والقرى التابعة لمركز ومدينة زفتى، خاصة على الطرق الرئيسية والشوارع داخل المدينة والقرى الكبرى.

وشهدت مدن ومراكز محافظة الغربية الثمانية نجاحًا كبيرًا في عملية رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمدن، في إطار سعي السلطات التنفيذية بالمحافظة، لتحسين جودة الحياة والحفاظ على نظافة المدن والمراكز، وتعزيز الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار القمامة المسببة للأمراض والأوبئة.

واكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأنه قد وجه جميع رؤساء المدن والأحياء، بالإضافة إلى نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بضرورة المتابعة اليومية لكل عمليات رفع القمامة من جميع أنحاء المدن والقري بالمحافظة، والاهتمام بتفاصيل نقلها والتخلص منها.

وشدد المحافظ، على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.