الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

ضبط 7200 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها في زفتى والسنطة بالغربية

صواريخ رمضان
صواريخ رمضان

شنت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بالاشتراك مع إدارة تموين السنطة،  حملات  مكبرة لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمركز علي مدار الساعة، تحت اشراف مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، ونجحت الحملات في ضبط 4200 صارخ والعاب نارية وشماريخ  والعاب ضوئية وصوتية، داخل عدة محلات تابعة لدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة زفتي، برئاسة إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، وبالاشتراك مع إدارة تموين زفتي، حملة مكثفة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، وتمكنت الحملة من ضبط 3000 صارخ والعاب نارية وشماريخ  داخل عدة محلات تابعة لدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه وكيل وزارة التموين بالغربية المهندس محمد أبو هاشم، بضرورة التنسيق بين رؤساء المدن والمراكز لتوجيه حملات يومية متتالية للتصدي لبيع وتجارة الألعاب النارية والصواريخ ولإنهاء ظاهرة انتشار هذة الالعاب المزعجة في انحاء المحافظة.

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