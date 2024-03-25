ضبط صاحب مخبز استولى على 22 جوال دقيق مدعم فى كفر الزيات بالغربية

أعلن المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، ضبط صاحب مخبز فى كفر الزيات استولى على 22 جوال دقيق مدعم، وزن الجوال 50 كيلو جرام.

واستهدفت الحملة التفتيش على المخابز، وضبطت صاحب مخبز استولى على 22 جوال دقيق مدعم، بلغ إجمالي وزنهم 1 طن و100 كيلو جرام، وحقق أرباحًا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وحررت الحملة محضرًا بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.

وشدّد وكيل وزارة التموين بالغربية، على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

كما رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية مخابز مخالفة وتحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبري، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتضمنت فعاليات الحملة، التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المحلات التجارية والمخابز والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، فى مركز وبندر المحلة الكبري، وحررت 11 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.