الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط وتحرير 122 مخالفة تموينية في حملات على مراكز الغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

ضبطت حملات من مباحث التموين في محافظة الغربية، 122 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق والمحلات التجارية والمولات، كما تم المرور على عدد من المخبز، للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 وذلك تنفيذًا لعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء خالد عبد السلام، مدير امن الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري.

التأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع

وكذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع احتكار السلع الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع بيع المواد غير الصالحة للاستخدام، وضمان توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع، وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

جهود مستمرة لمكافحة التجاوزات التموينية وحماية حقوق المستهلكين

تشكلت الحملات من ضباط وأفراد مباحث تموين الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، وبالتعاون مع مديرية التموين بالغربية، وهيئة سلامة الغذاء بالغربية، ونجحت الحملة خلال الـ24 ساعة المنقضية، في ضبط مخالفات وتحرير محاضر للمخالفين وتحريز البضائع لحين العرض علي النيابة العامة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التجاوزات التموينية وحماية حقوق المستهلكين، وتعكس هذه الضبطيات التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، وتأكيدًا على أن القوانين ستطبق بكل حزم على كل من يخالفها.

وتلقى العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد مباحث تموين الغربية، بتحرير 122 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وعدم حمل شهادات صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

ونجحت الحملة خلال الـ24 س مباحث تموين الغربية مجهولة المصدر ومغشوشة تلاعب في الأوزان عدم حمل شهادات صحية مباحث التموين في محافظة الغربية حملات على المخابز الأسواق والمحلات التجارية الالتزام بالقرارات والمنشورات ضبط وتحرير 122 مخالفة تموينية في حملات على مراكز محافظة الغربية

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