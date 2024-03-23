ترشيدًا للكهرباء.. صيانة أعمدة الإنارة وإزالة الوصلات المخالفة فى زفتى بالغربية

باشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، برئاسة إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، جهودها المستمرة في أعمال ترشيد الكهرباء بالإنارة العامة، ومنع السرقات والوصلات المخالفة، وتعكس هذه الجهود الالتزام بتوفير خدمات كهربائية مستدامة في المحافظة، كما تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة آمنة ومريحة.

وقال "فايد" إن فريق الإنارة والكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى قام بأعمال ترشيد الكهرباء والإنارة العامة، وصيانة الأعمدة، وتركيب الكشافات LED، واللمبات الجديدة، وذلك على مدار الأسبوع بقطاعات ومناطق المركز والمدينة.

وتضمنت هذه الإجراءات صيانة وتركيب الكشافات واللمبات الجديدة، وتركيب لمبات LED جديدة، كما تم أيضًا صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة في بعض المناطق، واستبدال الأسلاك المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة.

كما تضمنت الحملة أيضًا إزالة الشدات والوصلات المخالفة، وفصل التيار الكهربائي عن المخالفين، وتهدف هذه الجهود إلى منع سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وتتم متابعة العمل المستمر لمنع عودة التوصيلات العشوائية غير المرخصة وغير الشرعية التي تتسبب في خسائر كبيرة للدولة، وتتم أيضًا متابعة أعمال الصيانة لاستمرار حل مشكلات المواطنين، من خلال إنشاء غرف عمليات دائمة لمواجهة الطوارئ.

وأكد رئيس مركز ومدينة زفتى أنه جارٍ استكمال أعمال ترشيد الكهرباء والإنارة والصيانة بجميع مناطق وقطاعات المركز المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتحت إشراف الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بشأن أعمال ترشيد وتخفيف استهلاك الكهرباء، طبقًا لقرار مجلس الوزراء.