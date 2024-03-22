الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد موقفي الجلاء وقطور بطنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته التفقدية المستمرة من السابعة من صباح اليوم، لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنت عنها محافظة الغربية صباح اليوم، وذلك على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تفقد المحافظ مجمع مواقف الجلاء بطنطا وموقف قطور.

وشدد محافظ الغربية على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت،  كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما تحدث  رحمي مع المواطنين، مطالبًا إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري على ارقام لوحات السيارات في حال مخالفة السائق للتعريفة المعلنه من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣،إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم "  على الأرقام  (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤)

وفي سياق آخر وجه محافظ الغربية مديرية التموين بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة،

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر فجر اليوم القرار ٣٩٤ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

محافظ الغربية انتظام العمل داخل مواقف الأجرة قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خط السير والأجرة المقررة مديرية التموين

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