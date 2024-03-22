إغلاق وتشميع 93 محلًا وورشة ومنشأة تجارية لمخالفة المواعيد بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحال، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك لتوفير الطاقة الكهربية ومنع هدرها وإطفاء الإضاءة الخارجية الغير مستغلة للمحلات.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، بالإضافة إلى منع انتشار العدوى بين المواطنين، وضمن الإجراءات التي تهدف إلى توفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأعلنت محافظة الغربية، أن الحملات التي قامت بها الوحدات المحلية بالمراكز والمدن داخل محافظة الغربية قد تمكنت من إغلاق وتشميع 93 محلًا وورشة ومنشأة تجارية، وذلك لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما نجحت الحملة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ 70 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، بإشراف رؤساء المدن والأحياء وتحت إشراف المحافظ.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، مؤكدًا الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، فضلًا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة.

ولفت إلى اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.