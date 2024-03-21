إيقاف 7 تعديات وبناء مخالف على أراضٍ زراعية وأملاك دولة فى زفتى بالغربية

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، في إيقاف 7 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية الأراضي المملوكة للدولة والبناء بدون ترخيص.

كما أعلن رئيس مجلس مدينة زفتى، عن أن المجلس قد نجح في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية، بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة.

وتواصل محافظة الغربية تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات في مراكز محافظة الغربية الثمانية، حيث استمر محافظ الغربية في إجراء اتصالات متتالية على مدار اليوم لمعرفة كل التغيرات والعمليات التي قامت بها الوحدات المحلية بمختلف المراكز.