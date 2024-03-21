الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إيقاف 7 تعديات وبناء مخالف على أراضٍ زراعية وأملاك دولة فى زفتى بالغربية

إزالات
إزالات

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، في إيقاف 7 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية الأراضي المملوكة للدولة والبناء بدون ترخيص.

كما أعلن رئيس مجلس مدينة زفتى، عن أن المجلس قد نجح في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية، بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة.

وتواصل محافظة الغربية تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات في مراكز محافظة الغربية الثمانية، حيث استمر محافظ الغربية في إجراء اتصالات متتالية على مدار اليوم لمعرفة كل التغيرات والعمليات التي قامت بها الوحدات المحلية بمختلف المراكز.

مركز ومدينة زفتي الأراضي المملوكة للدولة رئيس مجلس مدينة زفتي منع محاولات بناء أدوار مخالفة سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات التعديات

مواد متعلقة

محافظ الغربية ومفتي الديار المصرية يفتتحان معرض ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

رئيس جامعة طنطا ينظم حفل إفطار جماعى لـ1000 من العمالة المؤقتة وأسرهم

للعام الثامن.. مطبخ "سفراء السعادة" الخيرى يواصل عمله تحت مظلة التحالف الوطنى

إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى فى زفتى

ضبط 55 توك توك ودراجات نارية مخالفة بشوارع طنطا

إغلاق 89 منشأة بالغربية لمخالفة قرارات الحكومة

ضبط 9 أطنان دقيق مدعم داخل سيارة على طريق "طنطا- كفرالشيخ"

زراعة 160 شجرة مثمرة وزينة فى السنطة بالغربية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نصب عليها فى ثمن ليلة حمراء.. تفاصيل انتقام فتاة من مُسن فى أكتوبر

السيطرة على حريق داخل مركز البحوث الزراعية فى الدقى

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟