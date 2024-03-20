إغلاق 89 منشأة بالغربية لمخالفة قرارات الحكومة

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، عن أن الوحدات المحلية بالمراكز والمدن داخل محافظ الغربية قد تمكنت من إغلاق وتشميع 89 محلًا وورشة ومنشأة تجارية، وذلك لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشار "رحمي" إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، بالإضافة إلى منع انتشار العدوى بين المواطنين، وضمن الإجراءات التي تهدف إلى توفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

كما نجحت الحملة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ66 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، بإشراف رؤساء المدن والأحياء وتحت إشراف المحافظ.

ووجه محافظ الغربية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على كل المنشآت التجارية، لتطبيق مواعيد الغلق المقررة على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من الاشتراطات الصحية، وسلامة الوجبات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على بائعي العصائر والمشروبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

كما وجه محافظ الغربية بتشديد الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية، مؤكدًا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين.

ولفت إلى اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.

وأعلن محافظ الغربية عن استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحال، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.