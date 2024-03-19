الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 5720 عبوة صواريخ وألعاب نارية خلال حملة تموينية بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

واصلت محافظة الغربية حملاتها على المحلات التجارية لضبط السوق ومنع المخالفات التموينية، وكذلك مكافحة بيع الصواريخ والألعاب النارية، بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـمحافظة الغربية حملة تفتيش مكثفة على المحلات والأسواق بدائرة المحافظة، لضبط المخالفات التموينية، وذلك برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وشكلت المديرية حملة تموينية من مدير إدارة تموين بندر المحلة محمد النجار، ومدير إدارة مركز المحلة الكبرى حازم طه، ورئيس الرقابة التموينية بندر المحلة الكبرى، وأسفرت الحملة عن ضبط مفرقعات ممنوع تداولها بالأسواق وتسبب الخطر، بإجمالي مضبوطات 3510 عبوات صواريخ ومفرقعات مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام، وتسبب الخطر العام، وتم إجراء المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما شنت إدار تموين زفتي حملة، بقيادة أسامة سعدة، مدير الإدارة، وتحت إشراف إبراهيم فايد، رئيس مجلس مدينة زفتى، وخلالها تم ضبط 2010 عبوات صواريخ وألعاب نارية داخل محل وأحد الأكشاك بمدينة زفتى، وتم تحرير محضر بالواقعتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على ذلك.

وكذلك شنت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات، بقيادة عادل داود، حملة على المحلات التي تبيع الصواريخ والألعاب النارية، ونجحت الحملة في ضبط 200 عبوة لصواريخ ومفرقعات وألعاب نارية مختلفة داخل أحد المحال التجارية بنطاق مدينة كفرالزيات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

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