ضبط صاحب مخبز استولى على 19 جوال دقيق مدعم في زفتى بالغربية

أعلن المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، ضبط صاحب مخبز فى مركز زفتي، استولى على 19 جوال دقيق مدعم.

ووفقًا لبيان؛ استهدفت الحملة التفتيش على المخابز، وضبطت صاحب مخبز استولى على 19 جوال دقيق مدعم، وزن الجوال 50 كيلو جرام، وحقق أرباحًا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وحررت الحملة محضرًا بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.

وشدّد وكيل وزارة التموين، على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور علي المصلحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.