الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشميع 105 منشآت تجارية خالفت مواعيد الغلق فى الغربية

غلق
غلق

أعلنت محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن لجان محافظة الغربية الرقابية، المكلفة بالمرور على المحلات والورش والمولات التجارية، بالمدن والمراكز، تمكنت من إغلاق 105 منشآت تجارية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذلك في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، بالإضافة إلى منع انتشار العدوى بين المواطنين، في الإجراءات التي تهدف إلى توفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

إطفاء الإنارة الخارجية لـ40 محلًا تجاريًا

كما نجحت الحملة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ40 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، بإشراف رؤساء المدن والأحياء وتحت إشراف المحافظ.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الامتثال للتدابير الاحترازية والحفاظ على السلامة العامة في ظل الظروف الراهنة، وتعكس هذه الخطوة التزام السلطات المحلية بحماية المواطنين والمساهمة في الحد من انتشار العدوى، إلى جانب الاهتمام بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وعلى صعيد مواز، وجّه محافظ الغربية برفع الإشغالات مكلفًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع  المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كل التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات "الكافيهات" والمقاهي والأسواق، التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة. 

كما أكد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع التعديات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.
 

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