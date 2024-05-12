تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن بدء التشغيل التجريبي للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وذلك بدءًا من صباح يوم الأربعاء 15 مايو 2024.

ويمتد هذا الجزء من محطة التوفيقية حتى محطة جامعة القاهرة، بطول 7.1 كيلومتر، ويضم 5 محطات جديدة: التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول العربية، بولاق الدكرور، جامعة القاهرة.

وتعتبر هذه الخطوة إنجازًا هامًا يكمل تشغيل الخط الثالث للمترو بالكامل، ليصبح أول شريان عرضي يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى. يمتد الخط بطول 41.2 كيلومتر ويضم 34 محطة، وتم تنفيذه على أربع مراحل.

حلقة وصل مهمة

والخط الثالث حلقة وصل مهمة بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي، حيث يتبادل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية. كما يتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد، ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل، ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية.

ويشتمل الخط أيضًا على 3 ورش لصيانة الوحدات المتحركة: ورشة العباسية على مساحة 10 فدادين، ورشة إمبابة على مساحة 24 فدانًا، وورشة السلام على مساحة 65 فدانًا، وهى من أكبر ورش صيانة القطارات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

مميزات الخط الثالث:

يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى.

يسهل حركة التنقل بين مختلف المناطق.

يُخفف من الازدحام المروري.

يُقلّل من التلوث.

يوفر خدمة نقل آمنة ومريحة.

التوفيقية

بولاق

جامعة الدول العربية

جامعة القاهرة