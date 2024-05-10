بدء تشغيل الجزء الأخير من الخط الثالث للمترو بالركاب.. الأربعاء

يبدأ التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق «C3» اعتبارًا من صباح الأربعاء المقبل، الموافق ١٥ مايو الجارى، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم خدمات نقل جماعى متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين، من أجل تسهيل تنقلاتهم المختلفة.

الجزء الجديد يبلغ طوله ٧.١ كم، ويمتد من محطة «التوفيقية» حتى جامعة القاهرة، مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، من خلال ٥ محطات، بواقع ٣ محطات نفقية هى: «التوفيقية» و«وادى النيل» و«جامعة الدول»، ومحطة سطحية هى «بولاق الدكرور»، ومحطة علوية هى «جامعة القاهرة».

وتأتى هذه الخطوة بعد الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبى دون ركاب لهذا الجزء، التى اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به، مثل الإنارة والتكييف والتهوية ومكافحة الحريق، وغيرها، للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها، بجانب تسيير القطارات لإجراء الاختبارات الديناميكية لها، والتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

وبالتشغيل التجريبى بالركاب لهذا الجزء الأخير من الخط الثالث يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور، وذلك من محطة «عدلى منصور» المركزية التبادلية العملاقة، مرورًا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج، وجنوبًا حتى جامعة القاهرة.

وهذا الخط يمتد بطول ٤١.٢ كم، ويشتمل على ٣٤ محطة، ونُفذ على ٤ مراحل، ويعتبر أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، وحلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى «شبكة مترو الأنفاق- خطى المونوريل- القطار الكهربائى الخفيف».