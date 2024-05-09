تداول 11 ألف طن بضائع عامة و677 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 677 شاحنة و750 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 375 شاحنة و700 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 302 شاحنة و50 سيارة.

مغادرة السفينتين الرياض ودليلة من ميناء سفاجا اليوم

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الرياض ودليلة ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 590 سيارة بوزن 1180 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2700 راكب بموانيها.



جدير بالذكر أن مصدرا مسئولا بوزارة النقل، أكد أنه يجري الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية، منها موانئ البحر الأحمر، حيث تم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه، وكذا تم إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه.

وتابع المصدر، لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 مترا بتكلفة 74 مليون جنيه، مؤكدا أنه جار إنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 آلاف م2 بتكلفة 2٫6 مليار جنيه ويتم إنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة 300 مليون جنيه.