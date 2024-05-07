الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 10 سفن بضائع خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (CPT DIMITRIOS S ) و التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 17 مترا والقادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ64850 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

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حركة الصادر من البضائع العامة 48660 طن 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48660 طن تشمل 10110 طن يوريا و2695 طن رمل و2530 طن مولاس و4056 طن علف بنجر و727 طن أسمنت صب، و2750 طن أسمنت معبأ و3155 طن ملح طعام معبأ و22637 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 64381 طن

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64381 طن تشمل 33098 طن قمح و10180 طن ذرة، و9195 طن فول صويا و1352 طن خشب زان و2804 أطنان أبلاكاش، و4735 طن خردة و3017 طن حديد.

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بلغت حركة الصادر من الحاويات 1258 حاوية مكافئة 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1258 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 541 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4054 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60521 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 238864 طنًا.

كما غادر قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3694 حركة.

المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط حركة الصادر البضائع العامة طن أسمنت حركة الوارد

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