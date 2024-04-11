وزارة النقل تُطلق 7 ممرات لوجستية لتعزيز التجارة الدولية وربط مصر بالعالم

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية، تم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.

ممرات لوجستية متكاملة

وأشار الوزير إلى أن هذه الممرات اللوجستية المتكاملة تتمثل في ممر السـخنة – الإسكندرية اللوجستي والذي يمتد من ميناء السخنة علي البحر الأحمر مرورًا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية وربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال خط الروبيكي - العاشر من رمضان – بلبيس بطول 63،5 كم والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان مرورا بالقاهرة المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية وصولا لميناء الإسكندرية الكبير، وممر العريش – طابا اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش علي البحر المتوسط وحتي ميناء طابا علي خليج العقبة مرورًا بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء ( الطور – رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئرالعبد).

بالإضافة الى ممر القاهرة - الإسكندرية اللوجستي الذي يبدأ من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مرورًا بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وربطهما بشبكة السكك الحديدية علي خط بشتيل – الاتحاد – ايتاي البارود - القباري من خلال وصلتي كفر داود – السادات بطول 36 كم والمناشي – 6 اكتوبر بطول 68 كم وحتي ميناء الإسكندرية الكبير، وممر طنطا – المنصورة – دمياط اللوجيستي الذي يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا والتي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في (قويسنا – طنطا – كفرالزيات – المحلة – المنصورة) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد (طنطا / المنصورة / دمياط) مرورًا بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.

جرجوب -السلوم

وكذلك ممر جرجوب – السلوم اللوجستي الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري على البحر المتوسط ويصل الي ميناء السلوم البري الذى يعتبر أكبر ميناء بري في مصر الذى من خلاله ستتم زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وليبيا مرورًا بالمنطقة اللوجستية شرق السلوم ويربط بينهما خط سكة حديد جرجوب / السلوم بطول 223 كم بالإضافة الى ممر القاهرة – أسوان – أبوسمبل اللوجيستي الذي يشمل الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي مرورًا بالموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجستية ( الفيوم الجديدة – كوم أبوراضي – سوهاج الجديدة – أبوسمبل ) ومناطق الاستصلاح الزراعي بتوشكى وشرق العوينات ومنطقة أبوسمبل السياحية وأخيرا ممر سفاجا – قنا – ابو طرطور اللوجستي الذي يبدأ من ميناء سفاجا على البحر الأحمر والمنطقة اللوجستية بسفاجا مرورًا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وخط سكة حديد الديزل (سفاجا – قنا – أبو طرطور).