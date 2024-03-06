"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لتقدم أعمال تنفيذ المنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية

نشرت وزارة النقل تصويرًا جويًا لتقدم أعمال تنفيذ المنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية، حيث تقدمت معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية وتتم على مساحة 273 فدانًا تقريبًا وقد تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وبلغت نسبة تنفيذه 75% ويهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة يتوافر بها مساحات تخزينية ؛ وصناعات قيمة مضافة؛ وموانئ نهرية لخدمة ميناء الأسكندرية.

يذكر أن وزير النقل قام بزيارة للموقع منذ أيام قليلة، وتفقد المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة، في إطار تنفيذ متابعة خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، وكان في استقباله اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وقيادات الميناء واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بدأت الجولة بتفقد وزير النقل لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 86% وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 85% والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.26 مليون م2 ويتكون من: محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًا وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC وحيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.https://www.facebook.com/share/v/4MQsgZ5RFDxtrQU4/?mibextid=oFDknk