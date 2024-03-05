الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"السكة الحديد": إيقاف حركة القطارات بين محطتي "الحمام-العلمين" مؤقتا

جريدة الدستور

أعلنت هيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف حركة القطارات بين محطتي (الحمام والعلمين) بخط “القباري-مرسى مطروح” بصفو مؤقتو، لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع.

أضافت الهيئة، في بيان، أن ذلك يأتى في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري، ونظرًا لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي الحمام - العلمين ضمن تنفيذ أعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح).

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إيقاف حركة القطارات بين محطتي الحمام-العلمين

أشارت الهيئ’ في بيان، أنه إيقاف حركة القطارات بين محطتي “الحمام / العلمين” على خط “القباري-مرسى مطروح”، بصفه مؤقتة، اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 7-3-2024 حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 20-3-2024،ة مشيرة إلى أنه سيتم اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة الحمام  والقطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة العلمين.

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 الجدير بالذكر أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر  والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي الحمام والعلمين لنقل الركاب بين المحطتين خلال تلك الفترة، بما يتناسب مع مواعيد القطارات.

يترتب على ذلك:
- اختصار قطاري 648 / 655 محرم بك / الضبعة بمحطة الحمام.
- تعديل ميعاد قطار 657 ليقوم من مرسى مطروح الساعة 12:50 بدلا من الساعة 14:00 كالجدول المرفق.
- تعديل ميعاد قطار 656 ليقوم من محرم بك  الساعة 16:55 بدلا من الساعة 18:25 كالجدول المرفق.
- تعديل ميعاد قطار 4231  ليقوم من الحمام  الساعة 18:35 بدلا من الساعة 16:40 كالجدول المرفق.
مع استمرار إيقاف تشغيل قطارى 939/940 و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس.

السكك الحديدية السكة الحديد وزارة النقل وزير النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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