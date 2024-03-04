الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس هيئة السكك الحديدية للدستور

"السكك الحديدية" تسدد كافة ديونها.. وتطور 263 محطة بتكلفة 2.4 مليار جنيه

السكك الحديدية 
السكك الحديدية 

كشف المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية عن انقضاء دين بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذلك كافة الجهات وتم إبراء الذمة المالية للهيئة من كامل المديونية أو أي دين آخر، مشيرًا إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر وضعت خطة لتطوير المحطات، حيث يبلغ إجمالي عدد المحطات التي تم الانتهاء من تطويرها على مستوى الهيئة 263 محطة بإجمالي تكلفة 2.396.549 مليار جنيه منهم 70 محطة تم تطويرهم ضمن مبادرة "حياة كريمة" مرحلة أولى بتكلفة 396.549 مليون جنيه.

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تطوير 122 محطة بإجمالي تكلفة 4.3 مليار جنيه

وأضاف "عامر" في تصريحات خاصة لجريدة الدستور أن إجمالي عدد المحطات الجاري تطويرها على مستوى الهيئة 122 محطة بإجمالي تكلفة 4.328.333 مليار جنيه منهم 36 محطة ضمن مشروع محطات "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية 446.562 مليون جنيه.

وأشار إلى أن 8 محطة جاري تطويرها ضمن عقود مختلفة بتكلفة إجمالية 471.835 مليون جنيه، و8 محطات خط الفردان /بئر العبد (6 محطات تطوير ورفع كفاءة + 2 محطة إنشاء جديد ) بإجمالي تكلفة 100.964.172مليون جنيه، وجاري إسناد 3 محطات ضمن مشروع محطات "حياة كريمة" للشركة القابضة بتكلفة 39 مليون جنيه.

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المهندس محمد عامر يتحدث للدستور

 جاري تطوير أعمال الأرصفة والسكة لـ66 محطة 

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية أنه جاري تطوير أعمال الأرصفة والسكة لـ66 محطة ضمن مشروعات تطوير وتطويل أرصفة محطات ( خط بنها بورسعيد، ومحطات خط بني سويف/ أسيوط، ومحطات خط بنها/ زفتي، محطات خط أسيوط /نجع حمادي، وتطوير 13 محطة، وأعمال إنشاء الوصلة الحديدية بطرة /بسنديلة)  بتكلفة إجمالية 285 مليون جنيه.

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محطة سكك حديد صعيد مصر انجازًا جديدًا لوزارة النقل

وأشار المهندس محمد عامر  رئيس الهيئه إلى أن محطة سكك حديد صعيد مصر تعد إنجازًا جديدًا لوزارة النقل وتمثل إضافة جوهرية في سجل الفريق كامل الوزير وزير النقل، حيث تعد هذه المحطة من المشروعات الخدمية - الاستثمارية التي تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجمالي تكلفة 3.3 مليار جنيه على مساحة 31 ألف متر مربع، وملحقاتها من ورش ومخازن وسكك حديد على مساحة 164 ألف متر مربع،  مشيرًا إلى أنه تم انجاز كل الأعمال داخل محطة سكك حديد صعيد مصر (بشتيل) بنسبة إنجاز 100 % وجاري تحديد موعد الافتتاح.

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المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية بنك الاستثمار القومى القومية لسكك حديد مصر إبراء الذمة المالية للهيئة عدد المحطات

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