الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ندوات للتوعية ضد مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصل عقد ندوات توعية للتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب ما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها حيث تم عقد ندوات توعية للتصدى لمثل هذه الظاهرة  تحت رعاية  المهندس  محمد عامر رئيس الهيئة. 

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وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أنه تم اليوم انعقاد ندوة توعية بمدرسة المهندس منير عطيه الإبتدائية بمنقطة العجيزى بطنطا، بحضور العميد  نادر عبدالمقصود، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة والعميد أح حسام كحيل، مدير الأمن بالهيئة وعبدالعزير الصيرفي، مدير المدرسة وأماني السيد مسؤول وحدة رياض الأطفال ورئيس نقابة المعلمين أول طنطا وعدد من الطلاب بالمدرسة.

الهدف الأساسى من عقد هذه الندوات التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة.

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أشارت إلى أنه يتم التوضيح من لال  تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى  ويتم إحالة مرتكب السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى العقوبات ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات.

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