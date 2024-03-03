ندوات للتوعية ضد مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة (صور)

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصل عقد ندوات توعية للتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب ما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها حيث تم عقد ندوات توعية للتصدى لمثل هذه الظاهرة تحت رعاية المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أنه تم اليوم انعقاد ندوة توعية بمدرسة المهندس منير عطيه الإبتدائية بمنقطة العجيزى بطنطا، بحضور العميد نادر عبدالمقصود، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة والعميد أح حسام كحيل، مدير الأمن بالهيئة وعبدالعزير الصيرفي، مدير المدرسة وأماني السيد مسؤول وحدة رياض الأطفال ورئيس نقابة المعلمين أول طنطا وعدد من الطلاب بالمدرسة.

الهدف الأساسى من عقد هذه الندوات التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة.

أشارت إلى أنه يتم التوضيح من لال تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى ويتم إحالة مرتكب السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى العقوبات ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات.

IMG-20240303-WA0082

IMG-20240303-WA0081

IMG-20240303-WA0083

IMG-20240303-WA0077

IMG-20240303-WA0079

IMG-20240303-WA0078

IMG-20240303-WA0080

IMG-20240303-WA0074

IMG-20240303-WA0075

IMG-20240303-WA0071

IMG-20240303-WA0076

IMG-20240303-WA0073