"السكة الحديد" تعلن تعديل وتأخير بعض القطارات.. انفوجراف

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الأحد، إنه نظرًا لما يتم من إنجازات لعدد من المشروعات القومية التي ترتبط بـالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفتره من أعمال التطوير الشامل على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمة المقدمه للجمهور، فقد تقرر تأخير بعض القطارات اليوم الأحد.

مدة تأخير القطارات اليوم الأحد

خط القاهره / الإسكندرية 20 دقيقة

خط القاهره / أسيوط 60 دقيقة

خط اسيوط / أسوان 80 دقيقة

خط بنها / بورسعيد 90 دقيقة

خط طنطا / المنصورة / دمياط 45 دقيقة

خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة 45 دقيقة

وقدمت الهيئة اعتذارا عن تلك التاخيرات بسبب بعض التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من إنشاء كبارى علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك الحديدية وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

يذكر أن خطوات وزارة النقل نحو التطوير لم تتوقف، حيث إنها تستهدف في عام 2030 تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويًا والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.

وكانت السكة الحديد تمتلك، في 2014، 791 جرارًا منها 391 جرارا عاطلا - 400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60%، والآن أصبحت تمتلك 990 جرارًا منها (210 جرارات جديدة تم شراؤها – 594 صالح بكفاءة 80% - 186 عاطل "لها عقود تجديدات").

وكانت في 2014 الهيئة تمتلك عربات الركاب (2800 عربة ركاب) منها (1000 عربة عاطلة - 1800 عربة صالحة بنسبة 65%).

والآن أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شراؤها- 2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات") إضافة إلى قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة (6 قطارات) بإجمالي (3 عربة درجة أولى – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربة بوفية – 6 عربة قوي وتم توريدها وتشغيلها على خطوط شبكة السكك الحديدية.