تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 998 شاحنة و125 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 385 شاحنة و115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 613 شاحنة و10 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة والحرية 1، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة فيما غادرت ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون إكسبريس والحرية 2، كما تم تداول 3475 طن بضائع و350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، أور.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.

جدير بالذكر أن موانئ الهيئة حققت خلال شهر يناير الماضى تقدمًا، حيث سجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 459 ألف طن بنسبة زيادة 112% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2023، كما حققت زيادة بنسبة 146% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 187 ألف طن.