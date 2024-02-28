"العربية للعلوم" تنظم ورشة عمل حول "الذكاء الاصطناعي” في إكسبو الدوحة

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورشة عمل عربية دولية حول دور استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى أساليب الزراعة الحديثة، على هامش فعاليات معرض “إكسبو الدوحة البستنة” 2024، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات فى دورته (27) والتي عقدت بمدينة أبو ظبى - دور يناير 2024.

وأدرجت قطر ورشة العمل ضمن برنامج معرض قطر الزراعى الدولى والذى يقام برعاية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة 21 - 27 فبراير 2024.

افتتح ورشة العمل حسن جاسم، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، والسفير الدكتور على بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية والمفوض العام لجامعة الدول العربية بمعرض إكسبو الدوحة 2024، والأستاذ الدكتور على فهمي، ممثلا عن الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الاكاديمية .

وعقدت خلال يومى ورشة العمل 4 جلسات عمل رئيسية وذلك على النحو التالي:

أولا: جلسة العمل الأولى بعنوان تقنيات الزراعة الذكية والدقيقة وقد ترأسها الأستاذ الدكتور على فهمي، عميد كلية الذكاء الاصطناعى بالأكاديمية، تناولت تطبيقات الروبوتات والطائرات المسيرة في الزراعة الذكية، وكيفية استخدامها فى تحسين الانتاجية وتقليل التكاليف، وجرى استعراض الطرق التي يمكن للروبوتات والطائرات المسيرة أن تدعم بها الزراعة الذكية بشكل فعال، وعرض الأستاذ الدكتور علي فهمي خلال الجلسة ورقة عمل حول دور الروبوتات والطائرات المسيرة في دعم الزراعة الذكية والدقيقة.

ثانيا: جلسة العمل الثانية بعنوان افاق التعاون العربى والدولى فى استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الزراعة الذكية وقد ترأسها سعادة الوزير مفوض دكتور خالد والى مدير ادارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الدول العربية، وقد تناولت جلسة العمل عرض لاهم التجارب العربية والافريقية الناجحة فى تقنيات الزراعة الذكية واهم التحديات فى هذا المجال المهم، وسبل تعزيز التبادل المعرفى والخبرات الدولية لتعزيز تقنيات الزراعة الذكية وتحقيق الاستدامة، فضلا عن التأكيد على اهمية الشراكات بين القطاع العام والخاص، ودور المؤسسات البحثية العربية فى تطوير هذه التقنيات.

ثالثا: جلسة العمل الثالثة بعنوان الاتجاهات الحديثة فى تطوير بحوث الزراعة الذكية والدقيقة، ركزت على استعراض أحدث الابتكارات فى مجال بحوث الزراعة الذكية والدقيقة، ودور المؤسسات البحثية والجامعات والاكاديميات وعلى رأسها الأكاديمية العربية فى تطوير هذه التقنيات، كما القت الضوء على أبرز الابتكارات التى تسهم فى تحسين الزراعة الذكية مثل الذكاء الاصطناعى والاستشعار عن بعد وتكنولوجيا المعلومات، كما تم التأكيد على دور المؤسسات البحثية وعلى رأسها الأكاديمية العربية فى تطوير وتجريب هذه التقنيات، وكيفية نقل النتائج الى المزارعين والمنتجين بشكل فعال للمساهمة فى تحقيق الاستدامة الزراعية وزيادة الانتاجية، وعرضت ورقة عمل حول دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى دعم وتطوير بحوث الزراعة الذكية.

رابعا: جلسة العمل الرابعة بعنوان الفرص الاستثمارية والتمويلية لدعم التقنيات الحديثة لمنظومة الزراعة الذكية، وتناولت جالفرص الاستثمارية المتاحة للزراعة الذكية فى الدول العربية وكيفية دعمها بالتمويل، وذلك من خلال مناقشة دور القطاع الحكومى والخاص ومؤسسات التمويل فى هذا المجال، والتركيز على كيفية جذب الاستثمارات لتطوير تقنيات الزراعة الذكية، ودور الحكومات العربية فى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لدعم استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعى فى دعم الزراعة الذكية.

وفى ختام ورشة العمل، عرض الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية ومقرر ورشة العمل، نتائج وتوصيات ورشة العمل والمقرر رفعها إلى اجتماعات مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات ومكتبه التنفيذى واللجنة العربية الدائمة للاتصالات فى دورتها القادمة.