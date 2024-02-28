الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 67 ألف طن و894 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 67 طن بضائع عامة ومتنوعة، 926 شاحنة و170  سيارة، حيث شملت حركة الواردات 12500 طن بضائع، 413 شاحنة و155 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54500  طن بضائع، 513  شاحنة و15 سيارة. 

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موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 646 ألف طن بضائع عامة خلال يناير

تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة DORO وعلى متنها 44000  طن فوسفات تصدير الي اندونسيا وثلاث سفن وهي الحرية2، بوسيدون إكسبريس وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهي  الحرية 1، بوسيدون إكسبريس، الحرية 2 وأمل، وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 1870 طن بضائع و200 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي أور، آيلة، كوين نفرتيتي وبريدج. 

ووصول 8 آلاف طن إلى ميناء الزيتيات

كما شهد ميناء الزيتيات استقبال السفينة ALMA MARINA  وعليىمتنها 8000 طن سولار 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1717 راكبا بموانيها.

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موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 646 ألف طن بضائع عامة خلال يناير

جدير بالذكر أن موانئ البحر الأحمر حققت تداول 646 ألف طن بضائع عامة خلال شهر يناير الماضي بزيادة 28% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 112 % عن الفترة المثيلة وزيادة بنسبة 146% عن صادرات نفس الفترة.

وشهد ميناء سفاجا تداول 481 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 161 ألف طن وصادر 320 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف طن بنسبة زيادة 268% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 23 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 79 ألف طن بضائع بكمية وارد 21 ألف طن وصادر 58 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 58 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وقيام الهيئة بتقديم كل التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.
 

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