رئيس هيئة السكة الحديد: وضع خطة شاملة للنهوض بالعنصر البشرى بالهيئة

شهد المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أمس الأحد؛ مراسم تخريج الدفعة رقم 3 فنيين المؤهلين للعمل بالهيئة، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية، فى إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى التخصصات المختلفة.

وقال المهندس محمد عامر خلال كلمته؛ منذ تولي الفريق كامل الوزير وزارة النقل؛ فقد تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بأن تصبح الهيئة القومية لسكك حديد مصر في طليعة هيئات الوزارة بسواعد أبنائها، وتم وضع خطة شاملة للنهوض وتطوير هذا المرفق الحيوي الهام.

الخطة التي تم وضعها من قبل وزارة النقل ترتكز في باطنها على 5 عناصر أساسية، هي الوحدات المتحركة

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الخطة التي تم وضعها من قبل وزارة النقل؛ ترتكز في باطنها على 5 عناصر أساسية، هي الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والبنية الأساسية (السكة – المحطات – المزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري والدفع بأجيال جديدة من المهندسين والفنيين وعمل مزيج مع الخبرات الموجودة حاليا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتابع: العنصر البشري يعتبر أهم العناصر التي يجب الاهتمام بها ورعايتها بداية من الانتقاء الجيد لها ثم تدريبها وتأهيلها لتواكب أحدث نظم التكنولوجيا العالمية والتي تم إدخالها في كافة عناصر منظومة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقدم المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال كلمته؛ الشكر للكلية العسكرية التكنولوجية، لتدريب وتأهيل الخريجين وفقًا لأحدث النظم التدريبية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية الدورة التى تأتى تنفيذًا للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتى ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشرى ليتواكب مع منظومة التحديث المتبعة بكافة قطاعات الهيئة.

واختتم المهندس محمد عامر كلمته: في ضوء توجيهات الرئيس السيسي؛ بتدريب الأجيال الجديدة المنضمة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فقد تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء واختيار وتأهيل العناصر البشرية في السكك الحديدية من خلال تدريب المهندسين الجدد لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية والفنيين وقائدي القطارات لمدة 3 أشهر بالكلية العسكرية التكنولوجية، بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية بمعهد تدريب وردان.