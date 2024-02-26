الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 13 ألف طن و1021 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1021 شاحنة 483 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 643 شاحنة و474 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000  طن بضائع، 378 شاحنة و9 سيارة. 

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وصول 400 سيارة بوزن 800 طن لميناء بورتوفيق
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة  ، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي  الرياض، امل  والحرية1 فيما غادرت ثلاث سفن وهي الرياض، دليلة  والحرية2  ، كما تم تداول 3040 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1  وعلي متنها 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة درة جدة. 

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وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2215 راكب بموانيها.

موانئ البحر الاحمر تحقق تداول 646 ألف طن بضائع عامة خلال شهر يناير الماضي بزيادة 28% عن الفترة المثيلة للعام الماضي 


جدير بالذكر ان الهيئه اعلنت انها حققت  تداول 646الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 459 ألف طن بنسبة زيادة 112% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 146% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 187 ألف طن.
حيث شهد ميناء سفاجا تداول 481 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 161 ألف طن وصادر 320 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف طن بنسبة زيادة 268% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 23 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 79 ألف طن بضائع بكمية وارد 21 ألف طن وصادر 58 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 58 ألف طن فوسفات.
ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

هيئة موانئ البحر الأحمر عدد السفن لاستقبال السفينتين مواني الهيئة حركة الواردات بضائع

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