الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السكة الحديد: تعديل بعض القطارات إلى إسباني مطور وVIP اعتباراً من أول مارس

القطارات الإسباني
القطارات الإسباني

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر  عن تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات إسباني مطور وVIP اعتباراً من أول مارس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب بالوجهين البحري والقبلي وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة بخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس  محمد عامر  رئيس الهيئة.

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 وأشارت إلى بيانها كالتالي: 


اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024 : 

- تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة / الإسكندرية بعربات إسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي. 

- تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية / أسوان بعربات إسباني مطورة ( 4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.
- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالي. 


 اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 / 3 / 2024: 

- تعديل تركيب قطار 2009 مكيف أسوان / القاهرة بعربات إسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي. 

- تعديل تركيب قطار 2011 مكيف أسوان / القاهرة بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالي. 


اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 3 / 2024 

يتم تعديل قطاري 1902 / 989 مكيف القاهرة / أسوان والعكس بعربات إسباني مطور بالتركيب (4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور) وبنفس جداولهم الحالية.

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وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أي جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

القطارات الإسباني
القطارات الإسباني
القطارات الإسباني
القطارات الإسباني
القطارات الإسباني
القطارات الإسباني
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