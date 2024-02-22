هيئة الأنفاق تعمل على تطوير أنظمة الخط الأول "حلوان-المرج"

تعكف الهيئة القومية للأنفاق على تطوير أنظمة الخط الأول للمترو حلوان-المرج، إذ سيتم تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية تحسين زمن التقاطر التصميمي ليصبح (دقيقتان ونصف بدلًا من ٤ دقيائق ونصف)، لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب المستخدمين لخطوط المترو.

وقالت هيئة الأنفاق، إنه جرى التعاون مع أحد المكاتب الاستشارية الايطاليه لإعداد المستندات الإدارية لمناقصة مقاول تنفيذ الأعمال، وإعداد مستندات الطرح لاستشاري الإشراف على تنفيذ الأعمال، وكما سيقوم أيضًا بأعمال الدعم الفني للهيئة في مرحلة الطرح والتقييم واختيار كلًا من المقاول واستشاري الإشراف على التنفيذ.

ويتم طرح أعمال تطوير الأنظمة على الشركات المؤهلة (سيمنز – ألستوم – كولاس)، ومن المتوقع أن نتنتهي في 66 شهرا، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا اختيار استشاري الإشراف على تنفيذ أعمال تطوير الأنظمة من المكاتب الاستشارية التى تم تأهيلها.



الهدف من المشروع

-أن تتماشى الأنظمة الخاصة بالخط الأول مع القطارات الحديثة التى سيتم توريدها للخط.‏

-تقليل الزحام على أرصفة الركاب.

-رفع كفاءة التشغيل للخط الأول للمترو.

-تحسين مستوى إجراءات الأمان بالمحطات.

-‏تقليل تكلفة الصيانة مما سيكون له مردود على الإقتصاد وخفض تكلفة التشغيل.

جدير بالذكر أن الهيئة تستهدف بتنفيذ خارطة الطريق التى تستهدف مصر جديدة بحلول 2030 لتحقق التنمية المستدامة والإرتقاء بمستوى حياة المواطنين وتحقيق تطلعات الشعب المصري في توفير حياة كريمة، إيمانًا بأن النقل من أهم الدعائم التى يرتكز عليها التطور الاجتماعي والاقتصادي للدول، حيث تقوم شبكات النقل بوسائلها المختلفة بتحقيق الربط والتكامل بين مراكز التجمع السكني ومراكز الإنتاج والخدمات استجابة لمطالب النقل التي تجاوزت الحجم الذى يمكن تغطيته بوسائل النقل السطحي على الطرق لتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وحضارية ونظيفة تحافظ على البيئة من التلوث لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني من خلال مد شرايين القطارات الكهربائية السريعة لخدمة المواطن المصري وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في أنحاء الجمهورية والمساهمة في استراتيجية الدولة في مكافحة ظاهرة العشوائيات.

وتهدف المشروعات في مرحلة الطرح للهيئة لتلبية إحتياجات النقل حتي عام 2050 عن طريق استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى بتنفيذ مترو أنفاق بالإسكندرية وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية وتطوير أنظمة الخط الأول للمترو مع الاستمرار في تطوير منظومة النقل الحالية على مستوى الجمهورية.