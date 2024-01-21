الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024 وتفاصيل وظائف مترو الأنفاق

مترو
مترو

تساهم بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والاداري في نشر إعلانات مختلف الوظائف المعلن عنها  بوحدات الجهاز الإداري للدولة لمساعدة الباحثين عن فرص عمل في الإطلاع علي الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة، وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية. 

ننشر في التقرير التالي رابط بوابة الوظائف الحكومية والوظائف الحالية الشاغرة والمعلن عنها ومواعيد التقديم فيها وخطوات البحث عن هذه الوظائف. 

بوابة الوظائف الحكومية 

يكون متاح على بوابة الوظائف الحكومية مختلف الوظائف من الجهات الادارية منها وظائف بالهيئة القومية للأنفاق، وكذلك متاح وظائف في الهيئة العامة للسلع التموينية وحاليا متاح وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

رابط بوابة الوظائف الحكومية موجود هنا:

بوابة الوظائف الحكومية (caoa.gov.eg)

الضغط على ايقونة الوظائف 

البحث عن الوظيفة المناسبة للتخصص والمؤهل الخاص بالمتقدم 

رابط التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024 وآخر موعد للتقديم

عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

الوظائف المتاحة على البوابة الحكومية 2024

متاح وظائف في الهيئة القومية للأنفاق ويكون نظام العمل فيها بنظام التعيين، بدأ التقديم فيها منذ أيام ويستمر حتى 15 فبراير 2024 وهي

مهندس تصميم مدنى ثالث ج - مهندس أبحاث تربة ثالث ج - مهندس اشارات ثالث ج -مهندس اتصالات ثالث ج - مهندس ميكاترونيك ثالث ج -مهندس ميكانيكا ثالث ج -اخصائى شئون مالية ثالث ج - مهندس مراقبة جودة ثالث ج - مهندس مبان ثالث ج - مهندس تنفيذ ثالث ج - مهندس تصميم معمارى ثالث ج - مهندس حصر ومستخلصات ثالث ج - مهندس عطاءات وعقود ثالث ج - مهندس بحوث ثالث ج - مهندس مساحة ثالث ج - مهندس طرق ثالث ج - مهندس كهرباء ثالث ج - مهندس كهرباء حاسبات ثالث ج.

وظائف مصلحة الخبراء كذلك متاح التوظيف فيها بنظام التعيين  والتي ينتهي التقديم فيها 31 يناير 2024 وهي 

معاون خبير هندسى (تخصص حاسبات ونظم المعلومات) - معاون خبير هندسى (تخصص كهرباء) - معاون خبير هندسى (تخصص ميكانيكا) - معاون خبير هندسى (تخصص هندسة بحرية) - معاون خبير هندسى (تخصص مدنى اوعمارة) - معاون خبير (زراعى) - معاون خبير (حسابى).

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