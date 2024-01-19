البدوي: متابعة الحكومة مخرجات الحوار الوطني يؤكد تفاعل الدولة معه بجدية

أشاد مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي، بالحوار الوطني بمتابعة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، مؤكدا إعلان الحكومة هذه الخطوات يؤكد تفاعل مؤسسات الدولة بجدية مع هذه المنصة.

وأوضح البدوي أنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق جلسات الحوار الوطني وهناك إرادة سياسية حقيقية لانجاح هذا الحوار الذي انطلق في وقت تواجه الدولة تحديات جمة تتطلب مشاركة جميع أبناء الوطن في وضع رؤية وحلول لمواجهة هذه التحديات، لافتا إلى أن جميع المشاركين كانوا على قدر المسؤولية على مدار جلسات الحوار في المرحلة الأولى.

الحوار نجح في صياغة مخرجات واقعية لمعظم التحديات التي تواجه الدولة

ونوه بأن الحوار نجح في صياغة مخرجات واقعية لمعظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، معربا عن ثقته في قدرة الحكومة لترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب مؤسسات الدولة المعنية.

وأضاف البدوى بأن فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول استثمار المساحات المشتركة بين المصريين لطرح رؤى وأفكار جديدة لتصبح منهجا لإدارة الجمهورية قد نجحت ومهدت الطرق لبناء جدار من الثقة بين جميع أطراف المجتمع موجها الشكر للرئيس السيسي الذي حرص على استمرار الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.