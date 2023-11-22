الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال مؤتمر حاشد.. مجدى البدوى: "الرئيس السيسى الأقدر على حماية أمننا القومى"

مؤتمر عمالي لدعم
مؤتمر عمالي لدعم الرئيس السيسى

قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل دولة قادر على حماية  الأمن القومي المصري، مشددًا على ضرورة  دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتوجه  إلى صناديق الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل في الساعات الأولي من الصباح ليعرف العالم كله من هو شعب مصر العظيم.

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مؤتمر عمالي حاشد دعمًا للرئيس السيسي 

جاء ذلك خلال مؤتمر عمالي حاشد نظمته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمقر نادي الجمارك بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن أعضاء  مجلس إدارة النقابة، واللجان النقابية التابعة للنقابة، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووجه "البدوى" الشكر للنائب عادل عبدالفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على دعوته الكريمة للمشاركة في المؤتمر العمالي الكبير الذي نظمته النقابة، مؤكدًا أنه لا صوت يعلو على صوت المعركة، مشيرًا إلى أننا  في معركة  مع أطراف كثيرة.

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وأشار إلي أن ما يحدث في فلسطين جزء منه موجه ضد مصر، وأن هناك مخططًا كبيرًا تسعى له أمريكا والكيان الصهيوني لتطبيقه في مصر، كما نفذوه في العراق، ولكن وعي الشعب المصري يقف له بالمرصاد.

وقف المجازر الوحشية

وأعرب "البدوي" عن ارتياحه للجهود المخلصة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي محليًا وخارجيًا لوقف نزيف الحرب الدائرة من جانب العدو الصهيوني، والتمسك بتنفيذ القرارات الإقليمية والدولية في شأن التزام الحكومة الإسرائيلية بوقف المجازر الوحشية.

من جانبه، وجه الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، سؤالًا للحضور: لماذا الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي؟ مؤكدًا أنه من خير أجناد الأرض، وخير أجناد الأرض زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم.  

وفي نفس السياق، أكد اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، دعم الرئيس السيسي لأن مصر في مرحلة تحول إلى جمهورية جديدة، تتحول بذاتها وبإمكانيات الأمة، مشيرًا إلى أنه لم يتحقق شيء لأي أمة، إلا بتوافر 3 عناصر، أن يكون للأمة الوفاق الوطني، وعلى قلب رجل واحد، والإرادة الوطنية والقدرة على التغلب على كل التعقيدات التي تقابل الدولة، وتحقيق النجاح بالأدوات المتاحة،  ضاربًا مثلًا بما تحقق وحدث في حرب السادس من أكتوبر 1973، حيث كان الشعب المصري على قلب رجل واحد لتحرير الأرض.

من جانبه قال اللواء أحمد عبدالمقصود الخبير الاستراتيجي في إدارة الأزمات، نحن أمام اختبار حقيقي لرجل دولة قادر على حماية  الأمن القومي المصري.

وأشار "عبدالمقصود" إلى أن الشعب المصري بقيادة السيسي هو الذي حمى دولة 30 يونيو 2013، وسوف يظل هذا الشعب بطلًا وفيًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة المواقف الحالية.

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