الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أعضاء نقابة الخدمات الإدارية يُعلنون دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي: "رجل المرحلة"

النقابة العامة للعاملين
النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية

رصدت قناة "إكسترا نيوز" مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، أن التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة على مستوى كل المسارات لم تكن وليدة اللحظة، بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر 2030 مسجلة أعلى معدلات تحقيق استراتيجية للتنمية المستدامة من خلال تنفيذ أكبر برنامج إصلاح شامل وعام.

وأضاف: "مفيش رجل مناسب مثل الرئيس السيسي في التوقيت الحالي، أنشأ بنية تحتية وحرص على بناء دولة جديدة".

رئيس اتحاد عمال مصر: لا نرى بديلًا للرئيس السيسي لقيادة مصر

فيما قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، إن اتحاد عمال مصر كان في مقدمة المطالبين بترشح الرئيس السيسي في الانتخابات، مؤكدًا أن الاتحاد يرى أنه رجل المرحلة.

كما أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق محسن محمد، أن هذا المؤتمر أقل شيء نقدمه تجاه القيادة السياسية والمرشح عبد الفتاح السيسي في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن أمن وأمان مصر أمر مهم جدًا.

فيما قال أمين عام النقابة العاملة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية هشام عبد اللطيف: "مهما دورنا على أي حد ممكن يحل محل الرئيس السيسي مش هنلاقي ليست مجاملة لكن الواقع والتطور الذي تشهده المنطقة هو من يقول ذلك".

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